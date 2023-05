O jornal desta segunda-feira do Correio da Manhã vem com um poster com a equipa do Benfica, campeã nacional de futebol em 2022/23.



Não perca nas bancas o poster com João Neves, António Silva, Otamendi, Gonçalo Ramos, Odisseas Vlachodimos, Rafa, David Neres, Chiquinho, João Mário, Aursnes e Grimaldo.

