O plantel leonino uniu-se no apoio a Pote, que viveu uma noite negra no empate com a Atalanta (1-1), depois de ter desperdiçado três oportunidades soberanas para marcar e dar um triunfo histórico à equipa em Itália.



Segundo o Correio da Manhã apurou, os capitães de equipa fizeram questão de dar uma mensagem de confiança ao extremo leonino, depois do jogo de Bérgamo, onde os leões garantiram o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em que vão defrontar um dos terceiros classificados da fase de grupo da Liga dos Campeões.









