Pote "de ouro" tranquiliza Sporting e mantém liderança

A onda verde continua e de novo às costas da estrela Pote. São já cinco as vitórias seguidas do Sporting na Liga, que este sábado teve um jogo suado mas concludente.A equipa da casa ainda apanhou um pequeno susto a abrir com o autogolo de Neto, mas rapidamente respondeu com a sociedade Santos e Pote mais uma vez a brilhar. O extremo cruzou da esquerda e, depois de uma confusão, com Pasinato, o melhor marcador da Liga fez com felicidade o oitavo no campeonato. Os leões continuaram a jogar na profundidade e a causar calafrios à defesa minhota.Sporar teve na cabeça o golo da vantagem, mas a barra não satisfez o desejo do esloveno. O Moreirense, a jogar num esquema de três defesas, com os laterais projetados para o ataque, tentou aqui ou ali jogar nas costas dos alas leoninos, mas raramente conseguiu colocar Adán à prova.O descanso trouxe mais equilíbrio. O Sporting diminuiu a velocidade e o Moreirense acertou na defesa. Ainda assim, foi a equipa de Rúben Amorim a ter as melhores chances. Pote esteve mesmo perto de fazer um golaço, mas mais uma vez a trave da baliza de Pasinato evitou o tento leonino.Momentos mais tarde, novo duelo entre o guarda-redes dos minhotos e o melhor marcador da Liga, agora com desfecho diferente. Um remate à queima roupa de Pote deu, mais uma vez, a vitória, que, apesar da margem mínima, é inteiramente justa. Os leões dormem agora com uma liderança de seis pontos para o segundo (FC Porto), mas com mais um jogo que o Benfica e Sp. Braga, vice-líderes até à entrada para a 8ª jornada.