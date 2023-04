Pote liderou esta segunda-feira o ataque do Sporting ao castelo com um triunfo sobre o V. Guimarães (2-0) e apontou o caminho para o pódio da Liga, lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.









Com Rúben Amorim fora do banco, depois da expulsão no jogo com o Arouca (1-1), o Sporting entrou lento, com ações previsíveis e com dificuldades em chegar ao ataque, que esta segunda-feira voltou a ter como referência Chermiti.

Os vimaranenses também não estavam preocupados em assumir o jogo. A pressão à saída do Sporting era controlada, pois nunca quiseram descurar a defesa, que contou com uma linha de cinco.









Leia também Leão volta a sorrir após vitória Mesmo assim, o ascendente pertencia aos visitantes, mas os remates de Diomande e Esgaio, em duas ocasiões, morreram nas mãos do guarda-redes Celton Biai.

Os anfitriões, impulsionados pelo seu público, acabaram a primeira parte por cima. Primeiro com um remate de Maga a desviar em Matheus Reis e a sair por cima e, depois, num golo de André Silva que acabou anulado pelo VAR por um fora de jogo de 7 centímetros. Um lance em que Nuno Santos ficou mal, devido à facilidade com que Mickey Jonhston o tirou do caminho.





Na etapa complementar, a mensagem de Amorim chegou mais rápida e houve uma entrada de leão, com Pote a fazer o 1-0 (47’). O extremo recebeu um passe de Morita à entrada da área, rodou e rematou de primeira, com Celton Biai a esboçar a defesa e a ficar a ver a bola a entrar na baliza. Houve um ligeiro desvio de um defesa.





Apareceu Chermiti e entrou Trincão, o que tornou o Sporting mais agressivo. Coates ainda marcou um golo, mas foi anulado por fora de jogo (24 centímetros). O fluxo ofensivo e alguma desorientação vimaranense justificaram o segundo golo leonino, com Arthur a rematar forte e com Biai a voltar a ficar mal no lance.