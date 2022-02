Pote é o jogador que motiva maior preocupação em Alvalade e está em dúvida para o clássico com o FC Porto que se realiza sexta-feira, apurou o CM. Um jogo que é decisivo para as pretensões leoninas de revalidação do título.O avançado leonino sentiu uma picada na coxa esquerda na partida com o Famalicão (triunfo leonino por 2-0) e acabou por ser substituído.