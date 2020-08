Pote entra e dá vitória ao Sporting frente ao Portimonense

O Sporting ganhou ao Portimonense (2-1) e alcançou a primeira vitória da pré-época, depois das derrotas com os sub-23 do clube (0-2) e com o Farense (1-2).

Na partida desta sexta-feira, Rúben Amorim (que mantém a filosofia da defesa com 3 centrais) dividiu a equipa em duas unidades e a segunda foi a que deu melhor conta do recado.





Os leões estiveram a perder (penálti cometido por Feddal) e apontado por Lucas Possignolo, empataram (também de penálti, ganho e transformado por Sporar) e chegaram à vitória pouco depois de Pedro Gonçalves, ‘Pote’ de alcunha, fazer uma aceleração para um encosto fácil de Tiago Tomás.As combinações de Pote com Nuno Mendes na esquerda foram, de resto, um dos pontos mais positivos da prestação do Sporting. Isto num teste que necessariamente teve mais motivos de interesse para os treinadores do que para os adeptos.