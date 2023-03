Pote está a cem por cento para o jogo com o Arsenal, na quinta-feira, apesar de ter abandonado o relvado de Portimão com queixas no joelho esquerdo, apurou o Correio da Manhã.



O extremo leonino, o melhor marcador do Sporting com 12 golos na Liga, teve uma noite difícil frente ao Portimonense, onde falhou uma grande penalidade, viu uma bola bater no poste e ainda teve no guarda-redes Nakamura um rival à altura.









