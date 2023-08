Pote renova com o Sporting até 2027 e diz-se "muito contente"

130 jogos, 58 golos. ...



Para o português o apoio dos adeptos foi essencial para prolongar o vínculo com os leões. "É bastante importante. Sentimos muito isso e até comentámos no balneário que o Estádio estava esgotado neste primeiro jogo [ contra o Vizela ]. Para nós, depois de uma época que não foi tão boa, eles darem-nos logo este apoio é muito motivante."

O jogador Pedro Gonçalves, mais conhecido como 'Pote', renovou com o Sporting até 2027, anunciou o clube de Alvalade.O avançado mantém a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. "É um sentimento de orgulho, estou muito contente por continuar de Leão ao peito", disse o português.Pote está na quarta época ao serviço do Sporting, onde chegou depois de ter saído do Famalicão. Antes do emblema nortenho o jogador esteve no Wolverhampton, Valencia, Braga, Chaves e Vidago - de onde é natural.Pelos leões o jogador conquistou duas taças da liga, uma Supertaça e um campeonato. Na conquista da Liga portuguesa foi uma peça fundamental de Rúben Amorim. Foi o melhor marcador, com 23 golos, e tornou-se no primeiro português a conquistar essa distinção em mais de dez anos.ecentemente, o internacional português partilhou um vídeo a agradecer o apoio dos adeptos de forma irónica, uma vez que as imagens mostravam comentários a criticar a exibição de Pote contra o Vizela.Esta é a segunda renovação anunciada pelo Sporting esta quarta-feira. Ao início da tarde o clube de Rúben Amorim anunciou que tinha prolongado o vínculo com outra atleta essencial no último campeonato conquistado pelos leões: Nuno Santos renovou até 2027.