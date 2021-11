Pote salta do banco e mete Sporting nos 'oitavos' da Taça de Portugal

Foi difícil, mas o Sporting avança para os oitavos de final da Taça de Portugal. Um triunfo sobre o Varzim que só chegou após Amorim fazer entrar três habituais titulares. Um deles foi Pedro Gonçalves, que bisou.O Sporting, com muitas alterações no onze habitual, entrou no jogo com o discurso de Amorim bem presente: sem facilitismos para garantir o nono triunfo consecutivo. Muita intensidade e com velocidade nos flancos. Contudo, a pouca presença na área – onde Paulinho voltou a ter noite apagada – não chegava a assustar o Varzim. Aos 20’, surgiu o primeiro susto para a baliza de João Virgínia, com Zé Tiago a aparecer isolado, mas sem discernimento para atirar à baliza. A resposta foi rápida: Bragança, com um tiraço, fez brilhar Ismael.Do outro lado, João Virgínia respondeu com defesa difícil a remate de Nuno Valente. Num jogo inesperadamente dividido, o Sporting teve nova chance por Jovane (livre à barra) e depois por Matheus Nunes. Mas a equipa varzinista reagiu e também voltou a assustar. Primeiro com nova defesa de Virgínia e, já nos descontos, com Tavinho a deslumbrar-se e a atirar ao lado da baliza leonina. Amorim foi ao banco buscar a artilharia. Entrou primeiro Pedro Gonçalves (Pote) para o lugar do lesionado Jovane. Depois Sarabia e Porro. O 1-0 teve início num cruzamento do extremo, que Paulinho não emendou de calcanhar, mas que encontrou o inevitável Pote. O Varzim não se rendeu e empatou por Heliodoro, de penálti. Também de penálti, Pote fez o 2-1 (88’), após falta sofrida por Porro. O Sporting sofreu, mas segue em frente, já a pensar na ‘final’ com o Dortmund (Champions), na quarta-feira.O penúltimo classificado da II Liga, com apenas uma vitória, discutiu o jogo com o campeão nacional. Na primeira parte teve várias chances para marcar. O triunfo dos leões é justo, enaltecido pela boa imagem do conjunto poveiro.O relvado do Estádio José Alvalade é neste momento um adversário para todos os jogadores, especialmente na zona do topo sul. Jovane lesionou-se por culpa da relva. Situação a rever urgentemente.