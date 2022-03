O trio formado por Pote, Sarabia e Paulinho (PSP) é o esteio do ataque do Sporting. Cada um tem 14 golos nesta temporada e juntos são responsáveis por 21 assistências. É com esta frente ofensiva que Amorim prepara o assalto ao título, apesar da desvantagem pontual para o FC Porto.O triunfo em Guimarães (3-1), depois de uma desvantagem de 0-1, reforçou a confiança de Rúben Amorim na equipa, que sente agora ter um grupo mais equilibrado e com mais soluções, nomeadamente no meio-campo e no ataque.