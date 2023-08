Pote será o fiel escudeiro de Gyokeres e Paulinho

Pedro Gonçalves vai assumir-se como o fiel escudeiro de Gyokeres e Paulinho no ataque do Sporting. O CM sabe que Rúben Amorim está cada vez mais convencido de que este será o trio preferencial para a maioria dos jogos do campeonato.



Como o Correio da Manhã noticiou este domingo, o treinador leonino está muito agradado com o desempenho de Gyokeres e Paulinho, considerando que os dois se complementam muito bem e que a sua presença simultânea em campo tem sido decisiva para confundir as marcações das defesas contrárias.









Ver comentários