Pote está a sofrer por não poder dar o seu contributo à equipa do Sporting, apurou o Correio da Manhã.O extremo leonino, o melhor marcador da época passada, continua a recuperar de uma lesão no pé esquerdo e a equipa tem-se ressentido da sua ausência - há uma clara falta de fogo no ataque. Pote personalizava o goleador da equipa e no arranque da temporada já tinha somado quatro golos em cinco jogos.