Pote vai voltar à sua posição de extremo no jogo desta quinta-feira com os polacos do Raków para a Liga Europa, depois de ter sido testado, sem êxito, na Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide (3-1) como lateral-esquerdo.



O jogador português, que faz várias posições na equipa, nomeadamente segundo avançado e médio-ofensivo, não gostou da experiência da Taça, onde tinha de fazer todo o corredor esquerdo.









Ver comentários