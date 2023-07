Pouca ambição no fim do sonho do Europeu sub-21

Quatro jogos depois, Portugal está fora do Campeonato da Europa de Sub-21, organizado pela Roménia e pela Geórgia. A derrota (1-0) deste domingo com a Inglaterra mostrou mais uma vez a pouca ambição da seleção de Rui Jorge, que só no segundo tempo mostrou qualidades para sonhar com um troféu que nunca conquistou.









Rui Jorge repetiu a equipa que venceu a Bélgica no último jogo da fase de grupos e entregou o comando do jogo à Inglaterra. Uma equipa mais forte, experiente e que quase sempre abafou o conjunto luso. À exceção de um remate com veneno de Pedro Neto, o conjunto britânico foi superior e não foi de estranhar o golo já perto do final do primeiro tempo. Anthony Gordon rematou sem hipóteses para Celton após bela jogada coletiva da seleção dos três leões.

As entradas ao intervalo de Paulo Bernardo e, sobretudo, do avançado Henrique Araújo (não se entende porque não foi mais cedo opção) melhoraram a exibição nacional, que equilibrou o jogo e teve mesmo uma chance clamorosa para empatar. Henrique Araújo cabeceou à barra após cruzamento de Pedro Neto.









Leia também Portugal eliminado dos 'quartos' do Euro sub-21 e falha qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 Fim de linha para Portugal nos ‘quartos’ da prova. Um desaire que também deixa as cores nacionais fora dos Jogos Olímpicos do próximo ano em Paris, pela segunda edição consecutiva.

“FOMOS RECEOSOS”



“Claro que não estou satisfeito com a 1.ª parte. Fomos receosos. Só quando sofremos o golo é que nos libertámos um bocadinho”, lamentou o selecionador Rui Jorge: “Não conseguimos demonstrar o potencial que temos.”





“PROLONGAMENTO”





“Esta segunda parte foi o melhor momento do nosso Europeu. Um golo e o prolongamento era o mínimo que merecíamos. Estamos tristes mas isto é o futebol”, disse, no final, o avançado Henrique Araújo.