“Poupar para o Ajax? Só importa o Boavista”: Nélson Veríssimo sobre jogo do Benfica frente ao Bessa

"Poupanças para o Ajax? O jogo mais importante é o de amanhã [esta sexta-feira]. Sabemos o que vem a seguir, mas o mais importante é o jogo com o Boavista." Foi esta a garantia deixada esta quinta-feira por Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, no lançamento do jogo desta sexta-feira, às 20h15, no Bessa, para a Liga.O clube da Luz está neste momento a 10 pontos do líder, o FC Porto, e a quatro do segundo classificado, o Sporting, mas ainda sonha com o primeiro lugar da Liga. Para estar mais perto desse objetivo, importa manter a baliza a zeros diante dos axadrezados. Os encarnados sofreram golos nos últimos cinco jogos. "Isso é um aspeto que me preocupa, mas não nos podemos preocupar apenas com isso. Olhamos para o processo como um todo. Preocupa-me a forma como defendemos e atacamos. Temos de perceber onde a equipa está bem, e potenciar isso, e olhar para as situações em que a equipa não está tão bem e arranjar soluções", realçou Veríssimo.Em caso de vitória no Bessa, o Benfica ficará, à condição, a um ponto do Sporting, que na terça-feira foi goleado pelo Man. City (0-5), na Champions. "Caberá ao treinador recuperar os jogadores, sinceramente creio que o resultado não irá pesar daqui para a frente, dado o poderio da equipa com a qual o Sporting jogou. O nosso foco tem de estar no que nós controlamos, e queremos encurtar distâncias para o Sporting. Mas não deverá ter influência, digo eu", afirmou o treinador, que comentou, de seguida, os incidentes registados no clássico entre FC Porto e Sporting (2-2), da passada sexta-feira: "Temos de promover os nossos jogos e a nossa liga lá fora. E aquela não é a melhor opção para o fazer."Sobre o próximo jogo, Veríssimo antevê dificuldades. "Espera-nos um jogo competitivo e sabemos que temos de estar num nível de ativação elevado", alertou."Sinto que Everton e outros jogadores estão a crescer", disse esta quinta-feira Nélson Veríssimo. A evolução do extremo levou o Benfica a blindá-lo, recusando uma saída por menos de 20 milhões de euros, o que afastou o Flamengo. Do Brasil surgiu interesse por outro jogador encarnado: o Botafogo, comprado por John Textor, quer levar Gilberto.André Almeida ficou de fora dos convocados do Benfica para a deslocação ao estádio do Bessa. Em sentido contrário, Grimaldo, que estava em dúvida, foi chamado pelo treinador Nélson Veríssimo para o jogo desta sexta-feira.