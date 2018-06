Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia em Sochi repleta de pessoas antes do jogo de Portugal

Seleção nacional defronta a Espanha no seu primeiro jogo no Mundial 2018.

13:46

Várias pessoas encheram esta quinta-feira a praia Black Sea, em Sochi, Rússia, onde Portugal inicia esta sexta-feira a sua participação no Mundial 2018, que já começou.



A comitiva portuguesa defronta a Espanha no seu primeiro jogo na competição.



Recorde-se que a Rússia abriu as hostilidades do Mundial 2018 com uma vitória sobre a Arábia Saudita, por 5-0.