“Precisamos de estar ao nosso melhor”. Esta é a frase-chave de Roger Schmidt, proferida no lançamento do jogo desta terça-feira frente ao Inter, no Estádio da Luz, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Um jogo que surge no encadeamento da derrota com o FC Porto, para o campeonato.









