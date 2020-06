"Preferia ter um terço de adeptos no estádio": Bruno Lage deixa desabafo antes de regresso do Benfica aos relvados

Bruno Lage admitiu esta quarta-feira que será muito "estranho" jogar sem adeptos no regresso da Liga, esta quinta-feira na Luz, com o Tondela.Apesar de reconhecer que esta é uma medida importante no combate à pandemia, o técnico deixa um desabafo: "Preferia ter um terço de adeptos no estádio.""É tudo inédito. A paragem a meio do campeonato e o tempo de paragem. Temos de perspetivar o que o adversário vai fazer, e depois jogar no Estádio da Luz sem os seus adeptos é quase levar a alma do que representa o Benfica. Foram meses de muito trabalho, de toda a gente", disse o treinador das águias na antevisão do jogo.A paragem de quase três meses permitiu as recuperações dos lesionados André Almeida e Gabriel. Esse foi para Lage um dos pontos positivos, mas destaca outros: "Esta paragem nunca pode ser vista como boa. Mas em termos pessoais podemos tirar alguma coisa de positivo, neste caso foi o facto de privar com os meu filhos e a minha mulher diariamente. Foram três meses de contacto diário, de aprendizagem."O Tondela, primeiro rival do Benfica depois da paragem, mereceu vários elogios de Lage. "É um adversário muito competente que tem um processo de organização defensivo muito bom", destacou.O técnico assume que o Benfica não atravessava um bom momento até à paragem, mas garantiu que tudo está ultrapassado: "Em fevereiro não tivemos um bom registo, deveríamos ter feito mais e melhor. Queremos ter uma reentrada muito forte, foi nisso que nos focámos. Preparámo-nos para tudo. Fizemos treino-jogo na Luz para os jogadores se ambientarem."Ainda sobre a ausência de público, Bruno Lage revelou uma conversa com um adepto que diz servir de motivação para a equipa. "Não vamos lá estar fisicamente, mas vamos estar de coração."Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, criticou a "promiscuidade política (...) na lista de Pinto da Costa"."Ficámos a saber que o designado sucessor para presidente do FCP e atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, já reuniu com colegas autarcas para discutir (...) a construção da prometida academia do FCP", disse.