Prémio a Frederico Varandas sem consenso no Sporting

A distinção de dirigente do ano ao presidente Frederico Varandas, atribuída pelo Grupo Stromp, não foi consensual no universo do Sporting, apurou oNa reunião que decidiu os prémios houve uma maioria simples a votar favoravelmente quando surgiu o nome do presidente leonino. Entre os pouco mais de 20 membros do Grupo Stromp (constituído por 52 pessoas) que estiveram no jantar realizado há mais de um mês, foram expressos dois votos contra e oito abstenções.Ao que oapurou, Dias Ferreira, antigo dirigente e ex-candidato à presidência do clube, e José Luís Estorninho, antigo presidente do Grupo Stromp, mostraram-se desfavoráveis ao prémio para o atual líder do Sporting, numa votação realizada de braço no ar. A contestação estendeu-se também às redes sociais, onde dezenas de adeptos se mostraram contra à distinção a Frederico Varandas.Os anúncio dos prémios Stromp (grupo atualmente liderado por Tito Arantes Fontes) será feito na próxima semana, sendo que a gala de entrega vai ter lugar no dia 18 de dezembro.O Sporting sagrou-se ontem, em Odivelas, bicampeão europeu de judo, ao derrotar na final os russos do Yawara Neva."Mais uma tarde memorável para Portugal e para o Sporting. É um projeto vencedor, um exemplo para outras modalidades", disse o presidente Frederico Varandas após a entrega das medalhas. Sobre a contestação, Varandas preferiu desvalorizar: "Não ligo ao barulho. Os números ficam para a história".