Prémio de 280 mil euros de Vítor Baía alvo de penhora

O Estado ordenou a penhora do prémio atribuído pela FC Porto SAD a Vítor Baía, administrador executivo desta sociedade. A FC Porto SAD atribuiu ao antigo guarda-redes uma gratificação de 280 mil euros, segundo o relatório e contas relativo à época 2022/2023.



A penhora do prémio foi ordenada pela Parvalorem, entidade pública que herdou os ativos tóxicos do BPN, e destina-se a garantir o pagamento de uma dívida da Storehouse - Investimentos Imobiliários, empresa controlada por Baía, que foi herdada do BPN.









