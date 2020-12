Prendas de Bruno Fernandes são insuficientes para vitória

Bruno Fernandes marcou e assistiu, mas não evitou este sábado o empate (2-2) do Man. United em casa do Leicester, para a Liga inglesa.Os red devils procuravam presentear os adeptos na jornada do ‘Boxing Day’ (feriado em Inglaterra a 26 de dezembro em que há sempre jogos de futebol) e até começaram da melhor forma. Aos 23’, Bruno Fernandes assistiu Rashford, que fez o 1-0. O conjunto de Brendan Rodgers chegou ao empate aos 31’ por intermédio de Hervey Barnes. O português ficou mal na fotografia, já que perdeu a bola que originou o golo. Na segunda parte, Bruno Fernandes colocou novamente os homens de Solskjaer na liderança, mas a acabar o jogo Vardy restabeleceu a igualdade."Estou desiludido porque quero ganhar todos os jogos. Tivemos a possibilidade de ganhar, mas é difícil sofrer um golo assim nos últimos minutos", referiu Bruno Fernandes, salientando que espera que 2021 seja melhor do que este ano: "Chegámos a duas meias-finais e ficámos em terceiro lugar no campeonato, mas faltaram os troféus. Ainda não os ganhei, não estou satisfeito com isso e espero que 2021 seja melhor nesse aspeto."O empate do Man. United resultou na descida para o 4º lugar, pois o Everton venceu (1-0) o Sheffield. A queda só não foi maior porque o Chelsea perdeu (0-2) no reduto do Arsenal. A equipa de Bruno Fernandes permitiu ainda a aproximação do rival de Manchester. Com Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo a titulares, o City derrotou (2-0) o Newcastle e ficou a um ponto do United. O Tottenham, de José Mourinho, pode subir este domingo na tabela.