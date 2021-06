Presidente da AG do Benfica demite-se em guerra com Luís Filipe Vieira

Rui Pereira demitiu-se este sábado do cargo de presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica com muitas críticas à direção de Luís Filipe Vieira.



Na origem desta posição está a assembleia-geral extraordinária, que foi solicitada por um conjunto de 334 sócios e que Rui Pereira agendou para o próximo dia 3 de julho. O agora ex-dirigente do clube da Luz diz não ter sentido o apoio da direção e do presidente nessa decisão. Rui Pereira acrescenta que, desde que assumiu o cargo, sempre quis defender "o superior interesse do Benfica e dos sócios, cumprir os estatutos, garantir a solidariedade dos corpos sociais e respeitar a palavra dada". "Por verificar que não conto com o necessário apoio dos corpos sociais, e em particular do presidente e da direção, para a convocação da reunião extraordinária da assembleia-geral, concluo que deixei de reunir essas condições, que considero cumulativas e imprescindíveis", escreveu. O pedido da assembleia-geral extraordinária surge solicitado por um grupo de associados contestatários da atual direção liderada por Luís Filipe Vieira.

