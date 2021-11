Presidente da Federação Portuguesa de Futebol felicita Abel Ferreira pelo 'bis' na Libertadores

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o técnico luso do Palmeiras, Abel Ferreira, pela conquista da Taça dos Libertadores pela segunda época consecutiva, este sábado, diante do Flamengo.

"Gostaria de felicitar o Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores ao serviço do Palmeiras e após vitória por 2-1 sobre o Flamengo. Numa semana em que um treinador português, Leonardo Jardim, já havia conquistado a mais importante competição de clubes da Ásia, o futebol e o desporto nacionais foram elevados de novo a um patamar ímpar de prestígio e reconhecimento internacionais", realçou em comunicado Fernando Gomes.

Esta é a segunda Taça dos Libertadores consecutiva para Abel Ferreira, e a terceira para treinadores portugueses, depois de Jorge Jesus também ter ganho a competição em 2019, precisamente pelo Flamengo, clube derrotado pelo Palmeiras de Abel.

"Ao conquistar pela segunda vez a Taça dos Libertadores, o mais ambicionado troféu de clubes da América do Sul, o Abel Ferreira ofereceu mais uma prova irrefutável da sua ambição, da sua vocação, da sua dedicação, do seu talento e do seu valor. Ao fazê-lo prestigiou-se a si mesmo e a todo o país. Parabéns, Abel", rematou o líder da FPF.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquistou este sábado pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores de futebol, ao bater na final o Flamengo, por 2-1, após prolongamento.

Em Montevideu, Raphael Veiga deu vantagem ao 'verdão' logo aos cinco minutos, mas Gabriel Barbosa empatou aos 72, com Deyverson a dar o troféu ao Palmeiras aos 95.

Este é o terceiro título do Palmeiras na principal prova continental sul-americana, igualando São Paulo, Santos e Grêmio como clube brasileiro mais titulado na Libertadores.