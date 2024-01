Presidente da Federação Portuguesa de Futebol felicita Bernardo Silva e Ruben Dias por integrarem 'onze' do ano

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta segunda-feira os internacionais do Manchester City Rúben Dias e Bernardo Silva pela eleição para o 'onze' do ano FIFPro, anunciado na gala 'The Best', da FIFA.

"Ao Bernardo e ao Rúben, a todas as suas famílias e a todos os que contribuíram para o seu contínuo desenvolvimento enquanto pessoas e jogadores, envio um forte abraço de agradecimento pelas alegrias que nos continuam a proporcionar enquanto portugueses", pode ler-se numa mensagem esta segunda-feira divulgada de Fernando Gomes.

O dirigente federativo deixou ainda "o desejo [de que as conquistas] se repitam por muitos mais anos".