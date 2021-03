Presidente da federação sérvia demite-se após alegadas ligações a crime organizado

O presidente da Federação Sérvia de Futebol, Slavisa Kokeza, anunciou esta segunda-feira que se demitiu da liderança do organismo, após ter sido relacionado com um grupo de adeptos acusado de homicídio, rapto e tráfico de droga.

Segundo Kokeza, a demissão prende-se com a vontade de restabelecer a sua reputação e dar à seleção principal, adversária de Portugal, "a necessária paz e estabilidade" para o arranque da fase de qualificação para o Mundial2022.

Kokeza foi questionado pela polícia sérvia em fevereiro sobre as ligações a um grupo de adeptos do Partizan, detido em janeiro numa operação de grandes dimensões, que se debruçou sobre o mundo do futebol e a máfia daquele país.

Segundo a comunicação social local, estão em investigação alegados homicídios de membros de grupos criminosos rivais, com decapitações e tortura, além de planos para assassinar o presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

A Sérvia é adversária de Portugal na qualificação para o Mundial2022, recebendo a seleção lusa no sábado, na segunda jornada do Grupo A.