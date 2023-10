Presidente da FIFA confirma Mundial 2034 na Arábia Saudita

A FIFA confirmou esta terça-feira que o Mundial 2034 vai ser organizado na Arábia Saudita. O anúncio acontece horas depois da Austrália desistir da candidatura à organização da competição, e foi feito através de uma publicação no Instagram do presidente da organização que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino."O maior espetáculo no Planeta Terra será organizado por Canadá, México e Estados Unidos em 2026 - na América do Norte. As duas próximas edições do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA serão organizadas em África ( Marrocos) e na Europa ( Portugal e Espanha) - com três jogos comemorativos disputados na América do Sul ( Argentina, Paraguai e Uruguai) - em 2030 e na Ásia ( Arábia Saudita) em 2034. Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na organização de jogos do torneio - isto é que é tornar o futebol verdadeiramente global", pode ler-se.Na mesma publicação, Infantino afirma que os processos de candidatura à organização da competição foram "aprovados por consenso" pelo conselho da FIFA, "após um diálogo construtivo e uma ampla consulta". O presidente da FIFA agradeceu a todos os envolvidos pela participação num "intercâmbio positivo"."Numa altura em que vivemos num mundo cada vez mais dividido e agressivo, mostramos mais uma vez que o futebol, o principal desporto mundial, une como nenhum outro. Todos nós precisamos destas ocasiões de união e os próximos Campeonatos do Mundo da FIFA constituem uma força única para o bem a este respeito", finalizou Infantino.