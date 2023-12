Fernando Gomes já traçou os objetivos para a seleção nacional no Europeu de 2024 que decorre na Alemanha: “O mínimo exigível é atingir as meias finais. Mas o que eu gostava era ser campeão europeu”, disse o presidente da FPF ao diário ‘O Jogo’.





O líder federativo enalteceu ainda um “ano muito rico para as cores nacionais”. “Num balanço meramente desportivo não poderemos deixar de assinalar alguma das conquistas como a presença inédita no Mundial feminino, o novo selecionador Roberto Martínez, ou a coorganização do Mundial 2030”, acrescentou.