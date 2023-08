Presidente da República enaltece "enorme percurso" luso durante o mundial feminino

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu esta terça-feira o "enorme percurso" da seleção portuguesa feminina de futebol no Campeonato do Mundo e manifestou confiança em "conquistas" futuras para a equipa lusa.

"O Presidente da República saudou e felicitou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o selecionador nacional, o enorme percurso histórico que a seleção nacional de futebol feminino realizou no Campeonato do Mundo, enchendo de orgulho todas e todos os portugueses", refere a mensagem divulgada no site oficial da Presidência da República.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa agradece a toda a comitiva lusa que esteve no Mundial "pela foram empenhada e dedicada como dignificaram o nome de Portugal e dos portugueses" e manifestou confiança no futuro da seleção nacional.

"O Presidente da República acredita que o trabalho, realizado ao longo desta década, na formação e na elevação do futebol feminino, permitirá a Portugal almejar no seu futuro novas conquistas e novas ambições", lê-se na mensagem.

Portugal concluiu esta terça-feira a primeira participação de sempre num Mundial feminino, ao ficar-se pela fase de grupos da competição que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, depois de empatar 0-0 com os Estados Unidos, bicampeões mundiais, na terceira jornada do Grupo E.

Apesar de ter empatado pela primeira vez frente à seleção norte-americana, ao 11.º jogo, e no primeiro oficial, a seleção portuguesa termina o agrupamento no terceiro posto, com quatro pontos, a três de Países Baixos, que golearam esta terça-feira o Vietname (7-0), e a um dos Estados Unidos, que avançam para os oitavos de final.

Portugal encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente às neerlandesas e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.