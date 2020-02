Presidente do Académico de Viseu abandonou hospital para ver início do jogo da Taça contra o FC Porto

O presidente do Académico de Viseu saiu do hospital direto ao Estádio Municipal do Fontelo para ver alguns minutos da primeira mão da meia final da Taça de Portugal de futebol, frente ao FC Porto.

"Saí do hospital, claro, tinha de vir cá. Mas vim acompanhado com estes três médicos", disse à agência Lusa António Albino no intervalo do jogo.

Hospitalizado há várias semanas a fazer tratamentos e com "prognóstico reservado", António Albino lamentou ter de ir embora no início da segunda parte até porque, referiu, se "sentia bem".

A doença do presidente do Académico de Viseu tem sido preservada pelo clube que, quando passou à meia-final da Taça de Portugal lhe dedicou a vitória e, hoje, quando foi anunciada a sua chegada, aos 23 minutos da primeira parte, foi recebido com o estádio a aplaudir.