Presidente do At. Madrid sobre Cristiano Ronaldo: «É praticamente impossível...»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, falou pela primeira vez da possibilidade de Cristiano Ronaldo reforçar o clube colchonero e não podia ter sido mais claro. "Não sei quem inventou a história do Cristiano, mas é praticamente impossível que venha para o At. Madrid", disse o líder do clube madrileno, citado pelo programa El Partidazo de Cope.Esta declaração de Cerezo surge precisamente no dia em que Cristiano Ronaldo se reuniu com dirigentes do Manchester United para reforçar a sua intenção de deixar o clube. Segundo a imprensa inglesa, desta reunião não resultou nenhum avanço e o impasse entre as partes segue.