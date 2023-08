Presidente do Atlético de Madrid "aguarda pela evolução" do processo de João Félix

O presidente do Atlético de Madrid afirmou esta quinta-feira que o futebolista português João Félix já disse que quer jogar no FC Barcelona e "aguarda pela evolução" do processo, salientando que o avançado tem ofertas.

"O João Félix, no dia de hoje, a cerca de 48 horas do fecho do mercado, é jogador do Atlético de Madrid. Estamos à espera de ver como evolui esta questão. Em breve saberemos", disse Enrique Cerezo, após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que decorreu no Mónaco.

O presidente do conjunto 'rojiblanco', treinado pelo argentino Diego Simeone, lembrou que o internacional português já manifestou a sua vontade em rumar à Catalunha.

"Ele já disse que quer sair para jogar no FC Barcelona e estamos à espera de ver se eles se decidem ou não. Para grandes jogadores como o João há sempre ofertas", salientou.

João Félix, de 23 anos, chegou ao Atlético de Madrid na época 2019/20, proveniente do Benfica, a troco de 120 milhões de euros, e esteve parte da última época emprestado aos ingleses do Chelsea.

Neste arranque da temporada 2023/24, o avançado ainda não foi utilizado na equipa do Atlético de Madrid.