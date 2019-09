Presidente do Belenenses vende participação social que tem na SAD

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, vai vender os 10% de participação social do clube na SAD, após o litígio que levou o clube até aos campeonatos distritais de Lisboa, confirmando assim a rutura total."Vamos, muito em breve, vender os 10% de participação social que ainda temos naquela sociedade comercial. Portanto, nada nos ligará àquela sociedade. Com essa venda cabe à SAD, à Liga ou à FPF encontrarem outra identidade à equipa que joga no Jamor", disse à Lusa, no âmbito da celebração do centenário do Belenenses (hoje)."Ninguém tem dúvidas de qual é o verdadeiro Belenenses, é aquele que joga no Restelo, com a cruz de Cristo ao peito. A única coisa que cedemos à SAD foi o direito desportivo de competir na Liga, não cedemos a história nem os direitos sobre a nossa marca. Aquilo é uma empresa totalmente alheia ao clube, que não pode continuar a tentar passar-se por aquilo que não é", explicou, referindo que mantém intacto o objetivo de voltar à Liga em 5 anos".Esta segunda-feira haverá uma homenagem a grandes figuras do clube, como Pepe, Matateu, Vicente Lucas e o plantel campeão nacional de futebol em 1945/46.