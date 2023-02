Presidente do Benfica enaltece talento e evolução que orgulham o futebol português

O presidente do Benfica, Rui Costa, enalteceu esta quarta-feira o inédito apuramento de Portugal para o Mundial feminino de 2023, assinalando o orgulho que o futebol português deve ter na evolução existente.

"Este é um momento para todo o futebol português se orgulhar da evolução que tem alcançado no feminino, mostrando, mais uma vez, que somos um país que tem um imenso talento e uma fortíssima paixão pelo futebol", sublinhou o presidente do Benfica, em comunicado divulgado no site oficial do clube lisboeta.

Rui Costa deu os parabéns a todas as jogadoras pelo "marco histórico" e em especial às 10 que representam o Benfica e estiveram no apuramento, citando Sílvia Rebelo, Carole Costa, Catarina Amado, Jéssica Silva, Francisca Nazareth, Andreia Norton, Lúcia Alves, Ana Seiça, Rute Costa e Andreia Faria.

"Há cinco épocas, quando o Sport Lisboa e Benfica começou a competir nas provas nacionais, tínhamos uma jogadora chamada à seleção. Hoje, fruto do trabalho estrutural empreendido no clube e da aposta que tem sido feita em talento, conhecimento e infraestruturas, são pelo menos já 10 as atletas profissionais do clube com forte potencial de ser referências do país", disse ainda.

Na nota, Rui Costa referiu também que este é um trabalho que o Benfica pretende "continuar a potenciar com a mesma qualidade e com o mesmo rigor".

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter 'anulado' o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.