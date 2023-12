Presidente do Comité Olímpico de Portugal teme que polémica com Pichardo tenha mudado paradigma de naturalizações

O presidente do Comité Olímpico de Portugal receia que a polémica que houve sobre a atribuição da cidadania a Pedro Pablo Pichardo prejudique os processos de outros atletas, denunciando "uma mudança de atitude" nos serviços de naturalização.

Em entrevista à agência Lusa, José Manuel Constantino revisitou a polémica que envolveu o atual campeão olímpico do triplo salto, e Nélson Évora, ouro em Pequim2008, e pronunciou-se sobre as mais recentes declarações de Pichardo ao jornal Record, em que este lamenta que em Portugal o atletismo não seja valorizado e em que discorre sobre o seu diferendo com o Benfica.

"Chegados a este ponto, a minha convicção é que o Pedro Pichardo vai sair de Portugal. Não vai mudar de nacionalidade -- é a minha convicção, posso estar enganado -, mas vai sair de Portugal. Provavelmente, vai procurar um clube que lhe pague bem, porque, entretanto, a relação com o Benfica, por força da relação com a coordenadora do projeto olímpico [Ana Oliveira], é a pior possível. Não se podem ver um ao outro. E, da parte do Benfica, nunca houve capacidade de ultrapassar esta situação", notou.