Presidente do Flamengo ameaça tomar posição pública caso descubra negociações entre Jorge Jesus e Vieira

O Flamengo deixou um aviso ao Benfica sobre a possível contratação de Jorge Jesus para o clube encarnado.Contactado pela, o presidente do clube brasileiro, Rodolfo Landim, disse desconhecer as negociações entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus e ameaçou tomar uma posição público caso tenha conhecimento de contactos entre os dois.Rodolfo Landim recusou falar da cláusula de rescisão do técnico português, mas realçou que Jorge Jesus acabou de renovar contrato com o clube até 2021. Campeonato brasileiro deverá retomar em agosto.