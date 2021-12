Presidente do Flamengo sobre Jesus: "Conversas terminaram em todos os sentidos que se possa imaginar"

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, atendeu esta segunda-feira ao pedido do 'Paparazzo Rubro-Negro', um conhecido canal brasileiro do 'YouTube' sobre a realidade do clube de Rio de Janeiro, para explicar todas as últimas movimentações do 'Mengão' na busca por um treinador para a sua equipa principal.

As "conversas preliminares" com Jorge Jesus, os "posicionamentos formais" do Benfica, a suposta interferência - negada pelo líder flamenguista - de Luiz Eduardo Baptista (Bap), presidente do Conselho de Administração do Flamengo, na contratação de Paulo Sousa e a atuação de Marcos Braz e Bruno Spindel (vice-presidente para o futebol e diretor-executivo do 'Mengão', respetivamente) foram os temas abordados na entrevista hoje realizada e divulgada nas redes sociais do 'Paparazzo Rubro-Negro'.



"[Interferência de Bap na contratação de Paulo Sousa] Não sei quem escreveu isso, mas é um assombro a quantidade de 'besteiras' escritas no meio de poucas informações corretas. O Bap não faz mais parte da direção e nem sabia com quem o Flamengo estava a falar", começou por dizer o presidente do clube brasileiro, assumindo que o treinador português era um dos nomes que estavam na lista do Flamengo. "O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contacto pelo Comité do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos Braz e o Bruno Spindel para negociações e comigo para o acompanhamento, orientação e aprovação. O resto é blá blá blá", acrescentou.

Já sobre Jorge Jesus, Rodolfo Landim garantiu não ter existido nenhuma negociação oficial com o treinador do Benfica, tendo todas as conversas preliminares feitas com o amadorense terminado "em todos os sentidos que se possa imaginar".

"Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminadas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto. Isso são pessoas a tentar queimar o Bap. Ao que parece, os movimentos para a eleição de 2024 já começaram", terminou.