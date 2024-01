Presidente do Sp. Braga aponta a mais conquistas

António Salvador, presidente do Sp. Braga, mostrou-se satisfeito com a situação atual do clube bracarense, mas apontou ao inconformismo que pode levar a mais conquistas. Nas comemorações do 103.º aniversário do clube, Salvador lançou um desafio: “Dou os parabéns ao Sp. Braga com um sentimento de orgulho e de confiança, mas sempre com o inconformismo e a ambição que nos vai levar a desafiar constantemente os nossos limites”, afirmou o dirigente.









António Salvador defendeu que toda a energia é necessária para o futuro do clube: “Sinto-me satisfeito, mas nunca acomodado. Toda a nossa energia é necessária para que este clube continue a crescer, para que seja possível continuar a ver um Sporting Clube de Braga maior e melhor do que alguma vez foi”, acrescentou.

À margem da festa, André Horta foi emprestado ao Olympiacos, treinado por Carlos Carvalhal. O clube grego fica com opção de compra do jogador (988 minutos em 25 jogos esta temporada).