Presidente do Sporting de Braga não perdoa um cêntimo a Frederico Varandas

Uma reunião, esta segunda-feira, dos departamentos jurídicos de Sp. Braga e Sporting, pode resultar em trégua no litígio entre os dois clubes, resultante do não pagamento, por parte dos leões, do passe do treinador Rúben Amorim.

Na passada sexta-feira terminou o prazo para o pagamento da segunda prestação de cinco milhões de euros, sendo que o Sporting já não tinha pago a primeira tranche, também de cinco milhões, cujo vencimento ocorreu no dia 6 de março.

Nessa altura, já o clube de Alvalade tinha recebido os mais de 50 milhões resultantes da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. O facto de Salgado Zenha, administrador financeiro da SAD leonina ter dito que esse dinheiro "não seria para pagar ao Braga", causou enorme mal-estar na SAD minhota, que anunciou "rigorosa cobrança de juros no atraso do pagamento do técnico Rúben Amorim".

Contas feitas, em finais de agosto, o Sporting tinha em dívida para com o Sp. Braga um total de 11 milhões e 760 mil euros, uma vez que a acrescentar aos dez milhões do passe do treinador, há uma penalização de um milhão e 513 mil euros e juros de 447 mil euros (taxa de 8 %). Refira-se que o clube de Alvalade pagou os 2,5 milhões de euros relativos ao IVA da operação.

Ao que o CM apurou, Frederico Varandas tentou, na passada sexta-feira, uma renegociação dos valores, colocando "um ou mais jogadores" no negócio, algo que foi liminarmente recusado por António Salvador.

O clube arsenalista aceitou avançar para a realização de um novo agendamento de pagamentos, mas avisa o Sporting de que está "totalmente inflexível", quanto aos valores e respetivos juros. Assim, esta segunda-feira deve ser gizado um novo plano de pagamento do passe de Amorim, mas que aumentará os custos ao Sporting.