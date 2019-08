Presidente do Steaua pediu desculpa ao V. Guimarães

Depois da polémica, eis o pedido de perdão. Gigi Becali retratou-se das críticas feitas ao Vitória e pediu desculpa ao clube minhoto pelo que disse."Eles não são extraordinários, mas nós fomos demasiado fracos. Eles têm razão. Peço-lhes que me perdoem. Não perceberam o que significava a minha expressão e Deus humilhou-lhe. Temos uma equipa de rapazes, não de homens", lamentou o dono do Steaua, em declarações à imprensa romena.Gigi Becali tinha afirmado cortar a cabeça caso a equipa romena sofresse algum golo do Vitória de Guimarães na segunda mão do "play-off".