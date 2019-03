Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do V. Guimarães admite que regresso do Gil Vicente à Liga "não será pacífico"

Reintegração foi anunciada pela Liga de Clubes a 12 de dezembro.

14:41

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, disse esta quarta-feira que o regresso do Gil Vicente à I Liga portuguesa de futebol, previsto para a época 2019/20, "não será pacífico" entre os clubes do escalão principal.



Despromovido à II Liga na época 2005/06, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, jogador atualmente no Boavista, o Gil Vicente viu a Liga de clubes anunciar a sua reintegração na I Liga em 12 de dezembro, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em 2016, mas o dirigente advertiu que o "tema é complexo".



"Parece-me que o assunto não será pacífico. A integração do Gil Vicente implica que, nesta época, haja mais um clube a descer. No futebol, vive-se muito do momento e isso leva a que os presidentes de alguns clubes defendam os seus interesses de maneira diferente do passado", disse, numa conferência de imprensa, em Guimarães.



O Record revela na edição de hoje que o memorando de entendimento com vista à reintegração, assinado em 12 de dezembro de 2017, entre Liga, Gil Vicente e Belenenses [o clube que permaneceu na I Liga, após o caso Mateus], contempla duas versões, uma das quais omite cláusulas relativas a uma indemnização a pagar pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao clube minhoto.



O presidente do Vitória de Guimarães realçou que é preciso integrar as componentes jurídica e política na análise desta questão e que os clubes precisam de agir com "prudência", antes de darem uma "opinião cabal".