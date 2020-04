Francisco Carvalho, presidente honorário do Chaves, deu entrada no Hospital de Chaves na noite desta quarta-feira com suspeitas de Covid-19, mantendo-se internado desde então a aguardar os resultados laboratoriais.



O investidor do emblema flaviense encontra-se sob vigilância, depois de se ter apresentado naquela unidade hospitalar com sintomas que apontam para a possibilidade de infeção pelo novo coronavírus.

