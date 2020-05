Presidentes do Benfica e do Sporting aproximam-se

Benfica e Sporting voltaram a aproximar-se. Os presidentes dos velhos rivais, fruto da paragem das competições, têm vindo a falar com alguma frequência, revelando a mesma preocupação, apurou oOs efeitos da pandemia de Covid-19, na prática, acabam por juntar Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas na discussão de temas essenciais para o futuro da indústria do futebol.Os dirigentes máximos de dois dos grandes baluartes do desporto português, segundo apurou o, vêm debruçando-se sobre diferentes matérias que os preocupam sobremaneira, bem como a dirigentes de outros clubes. Assuntos como a velha questão dos direitos televisivos – Frederico Varandas já disse, publicamente, ser um defensor da centralização – e a relação dos clubes com a Banca têm estado em cima da mesa.A aproximação poderá estar na base de um entendimento entre águias e leões, contribuindo, inevitavelmente, para uma melhoria do estado do futebol português. Varandas diz mesmo ser indispensável que Sporting, Benfica e FC Porto estejam juntos nessa luta.