Pressão da Champions desvia foco do Benfica da Taça de Portugal

A pressão colocada num bom desempenho na Liga dos Campeões acabou por desviar o foco dos jogadores do Benfica na partida da Taça de Portugal, onde passaram aos oitavos de final, mas revelaram carências preocupantes, sábado, frente ao Vizela (2-1), equipa do Campeonato de Portugal.A necessidade da equipa de Bruno Lage vencer na Liga dos Campeões, quarta-feira, frente ao Leipzig, na Alemanha, esteve na origem da desconcentração geral das águias no Minho.Depois de o presidente Luís Filipe Vieira ter admitido a importância de uma boa campanha europeia, Bruno Lage terá dedicado mais tempo a essa partida, descurando um pouco o Vizela. E a verdade é que os jogadores entraram em campo com ‘a cabeça na Alemanha’. As águias nunca venceram em solo germânico e só a vitória mantém aceso o sonho do apuramento para os oitavos de final.Segundo oapurou, Luís Filipe Vieira dirigiu-se ao plantel exigindo uma reação a esta fraca exibição em Vizela, num jogo em que a equipa esteve a perder desde os seis minutos e atuou em vantagem numérica durante mais de uma hora. Os encarnados fizeram a reviravolta no marcador, mas sem convencer, tais foram as dificuldades e as carências demonstradas.Vieira e Lage pediram aos jogadores mais concentração na partida com o Leipzig. É que uma exibição idêntica à de Vizela pode resultar num resultado catastrófico, deixando marcas na equipa, nomeadamente influenciando o desempenho no desenrolar da Liga.O Benfica é o líder do campeonato, mas tem revelado uma grande irregularidade exibicional. Os resultados têm sido melhores do que as exibições e não estranha, por isso, que os adeptos cobrem ao presidente um Benfica europeu e ao treinador que a equipa jogue bem e que não se limite a ganhar os jogos.O Benfica é o último classificado do Grupo D da Liga dos Campeões, com 3 pontos. O Leipzig lidera com 9, seguido do Lyon com 7 e Zenit com 4.As águias realizaram este domingo um treino de recuperação e regressam esta segunda-feira ao trabalho no Seixal, viajando apenas terça-feira para Alemanha.O guarda-redes Odysseas e o central Rúben Dias vão voltar à equipa do Benfica frente ao Leipzig, depois de terem sido poupados em Vizela.