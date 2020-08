Pressão para alargamento da Segunda Liga de futebol

A pressão nos bastidores para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promover o alargamento da II Liga para 20 equipas vai acentuar-se nos próximos dias, apurou o. Em causa está ainda a decisão de promover apenas os líderes das séries A e B (Vizela e Arouca) quando o Campeonato de Portugal (CP) terminou antecipadamente devido à Covid-19, deixando de fora as equipas que estavam em 1º lugar nas séries C e D (Praiense e Olhanense).No início da semana passada, o clube algarvio viu ser aceite uma providência cautelar que suspendeu as promoções de Vizela e Arouca e por consequência congelou o arranque da II Liga e do CP em 2020/21. A FPF disse estar a estudar as "soluções que mais garantem a estabilidade e previsibilidade na organização das competições", mas até sexta-feira ainda não tinha avançado com um recurso no Tribunal Central Administrativo Sul.Ao, o presidente da SAD do Olhanense disse estar "disponível para dialogar e arranjar soluções". Mas como ainda não recebeu qualquer contacto da FPF, vai esperar pela decisão final do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), no dia 17, sobre a legitimidade da FPF para promover apenas os líderes de duas séries e não das quatro.O clube de Olhão, sabe o, voltará a ter o apoio ativo do Praiense, que acabou com dois meses de indefinição após a demissão do presidente, Marco Monteiro. A SAD do clube açoriano é agora controlada pela Galáctica Viva, empresa que gere a carreira de jogadores e que pagou 275 mil euros ao espanhol Luis Oliver por 70% das ações.