"Pressões exercidas pelo Sp. Braga são próprias de quem tem fraca memória": Benfica critica clube minhoto

O Benfica assinala esta segunda-feira a vitória conseguida frente ao Sp. Braga (2-0), que permite "continuar alimentar a ideia de que é possível ir mais além na classificação", e deixa críticas ao clube rival."O SC Braga está a realizar uma temporada meritória e tem sido considerado por diversos observadores, e até pelo nosso treinador, inclusivamente, como "um verdadeiro grande" do futebol português. Ontem, porém, os seus responsáveis tiveram dificuldade em aceitar a realidade com que se depararam: um adversário superior em todos os aspetos do jogo e que mereceu, sem a mais pequena dúvida, sair vencedor", pode ler-se na newsletter diária.E prossegue: "As pressões exercidas pelo SC Braga, quer no intervalo, quer no final da partida (presenciadas pelas mais diversas autoridades), só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado. E também próprias de quem tem fraca memória e já não se recorda, por isso, do que aconteceu na jornada anterior."