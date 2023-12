Prestianni custa 9 milhões ao Benfica

O argentino Gianluca Prestianni vai ser reforço do Benfica. Chega em janeiro e custa nove milhões de euros, mais dois por objetivos.





A confirmação foi dada por Fabian Berlanda, presidente do Vélez Sarsfield, que ainda discute com a SAD encarnada a possibilidade de ficar com 15% do passe. Apontado como um dos jogadores mais promissores da sua geração, Prestianni chega a Portugal no próximo mês, mas só poderá assinar pelo Benfica no dia 31 de Janeiro, quando completa 18 anos de idade. Contudo, isso não implica que comece no início do próximo ano a adaptação a um novo país e ao futebol europeu.