Primeira Liga regressa hoje. Conheça aqui as novas regras da PSP para os jogos de futebol

A PSP anunciou as regras para os jogos da I Liga de futebol que recomeça esta quarta-feira depois de uma paragem de dois meses devido ao coronavírus.Numa conferência de imprensa, o Comissário da PSP anunciou que as autoridades vão reforçar a segurança no interior dos estádios onde decorrem os jogos.As forças de segurança vão igualmente patrulhar e reforçar o perímetro exterior do estádio, nomeadamente para evitar a existência de aglomerações e "eventuais ilícitos ilegais".A PSP reforça a importância das medidas de higiene, tanto nos adeptos, como nos intervenientes no espectáculos, nomeadamente as equipas.Os locais que transmitam os jogos para o público através da televisão, nomeadamente restaurantes e cafés, vão ser igualmente alvo de fiscalização para evitar a disseminação do vírus.Serão ainda realizadas patrulhas nas cidades, nomeadamente nos dias de jogos de risco elevado, com a aplicação de medidas excecionais e controlados outros locais como entradas de hotéis, locais de estágio das equipas e aeroportos."Vamos entrar numa fase nova e exige-se algo aos adeptos que nunca foi exigido", reforçou a PSP, que apela ao respeito das medidas da Direção-Geral da Saúde.Recorde-se que só são permitidas aglomerações de pessoas até 20 pessoas, sendo que são apenas 10 na Área Metropolitana de Lisboa devido ao elevado número de casos na região.