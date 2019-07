Primeiro dérbi da temporada já tem data e hora marcada

O campeão português de futebol Benfica e o vencedor da Taça de Portugal Sporting vão disputar a 41.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, no Algarve, pelas 20:45 de dia 04 de agosto, foi esta sexta-feira anunciado.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, em comunicado, a hora do encontro, que já estava marcado para 04 de agosto no Estádio Algarve, que sucede ao Estádio Municipal de Aveiro, palco das últimas três disputas.Os 'leões' procuram vencer o nono troféu, na reedição do jogo de há quatro anos, também no Algarve e favorável por 1-0 aos 'verdes e brancos', enquanto as 'águias' querem o oitavo troféu, sendo que o vencedor sucede ao FC Porto como campeão em título.