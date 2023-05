Primeiro-ministro felicita Famalicão pela vitória na Taça de Portugal feminina

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado o Famalicão pela inédita conquista da Taça de Portugal feminina de futebol , na final frente ao Sporting de Braga, numa mensagem nas redes sociais.

"Felicito as jogadoras do Famalicão pela vitória na final feminina da Taça de Portugal. Saúdo todos os clubes e atletas que participaram na prova rainha e que contribuem diariamente para o sucesso do nosso futebol feminino", lê-se na página oficial do governante no Twitter.

Felicito as jogadoras do FC Famalicão pela vitória na final feminina da Taça de Portugal.

Saúdo todos os clubes e atletas que participaram na prova rainha e que contribuem diariamente para o sucesso do nosso futebol feminino.#TaçadePortugal — António Costa (@antoniocostapm) May 27, 2023

O Famalicão conquistou hoje a Taça de Portugal feminina de futebol pela primeira vez, ao vencer na final o Sporting de Braga, por 2-0, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Sissi, aos 10 minutos, e Letícia, aos 27, marcaram os golos da formação famalicense, que tinha eliminado o campeão nacional Benfica nas meias-finais, frente às bracarenses, vencedoras da competição em 2019/20.

Na segunda presença seguida no Jamor, o Famalicão sucedeu ao Sporting e tornou-se no 10.º clube a erguer o troféu, em 19 edições.