Roberto Martínez dirigiu esta segunda-feira pela primeira vez um treino da Seleção, momento que marca mais uma etapa do seu trajeto como selecionador nacional. A sessão realizada na Cidade do Futebol assinalou também o arranque de uma nova campanha da equipa das quinas, que na próxima quinta-feira (19h45) joga no Estádio José Alvalade com o Liechtenstein, em encontro relativo à primeira jornada do Grupo J de apuramento para o Europeu de 2024.









Ver comentários